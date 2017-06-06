Полицейские Мурманска прикрыли работу игрового клуба, организованного в жилой квартире

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г.Мурманску в ходе проведения оперативных мероприятий получили информацию о том, что в одной из квартир Октябрьского округа могут проводиться азартные игр с использованием игрового оборудования.

При силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии полицейские проверили данную квартиру. Факты организации подпольных азартных игр подтвердились. На момент проверки в помещении находилось несколько человек, которые играли в азартные игры и не ожидали увидеть сотрудников полиции. Из клуба было изъято 5 единиц компьютерного оборудования, с помощью которого осуществлялась игровая деятельность. Всё изъятое игровое оборудование помещено на склад, впоследствии по решению суда оно будет уничтожено. Материалы проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области для принятия процессуального решения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области., работа по пресечению незаконной организации и проведения азартных игр на территории региона продолжается. Жители Мурманской области могут сообщить в полицию о данных фактах, все поступающие обращения будут проверены.