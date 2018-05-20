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Мурманская область. Арктика20.05.18 07:10

Полицейские Мурманской области присоединились к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В течение двух дней – 18 и 19 мая – действующие сотрудники полиции Заполярья провели спортивные мероприятия в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к 300-летию российской полиции.

В этом году сотрудники мурманской полиции провели акцию в необычном формате – в виде семинаров-практикумов для юных спортсменов, занимающихся различными единоборствами. Идея провести акцию в таком формате принадлежала члену Общественного совета при областном управлении МВД России, директору спортивной школы олимпийского резерва № 13 Олегу Гущину и подполковнику полиции Марине Морозовой.

Занятия прошли на базе детско-юношеской спортивной школы № 16 по самбо и дзюдо и СШОР № 13 по греко-римской борьбе г. Мурманска. Всего в акции приняли участие более 60 юных спортсменов разного возраста.

Мастер спорта международного класса, чемпионка России, Европы и мира по дзюдо и самбо, преподаватель Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области Марина Морозова, открывая обучающие семинары-практикумы, рассказала юным спортсменам о том, для чего сотрудники полиции пришли к ним в гости. Все ребята занимаются единоборствами, многие из них принимали участие в различных спортивных состязаниях. Однако в реальной полицейской практике используются простые и эффектные приемы самообороны, которые совмещают в себе элементы из разных боевых искусств. Многие из этих приемов были выработаны в ходе практических задержаний правонарушителей самими сотрудниками полиции.

Во время показательных выступлений полицейские продемонстрировали задержание правонарушителей с оружием и без оружия. Преподаватель Центра профессиональной подготовки УМВД области, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, призер российских соревнований капитан полиции Денис Заика в паре с абсолютной чемпионкой мира по тэквандо, мастером спорта, инспектором направления охраны общественного порядка МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и Островной лейтенантом полиции Ириной Ширяевой продемонстрировали захваты и броски. Также приемы задержания и обезвреживания преступников продемонстрировали Марина Морозова и мастер спорта по дзюдо, призер российских соревнований оперуполномоченный УМВД России по г. Мурманску лейтенант полиции Павел Яворский.

Особенностью мастер-классов стала практическая отработка. Юные спортсмены под присмотром полицейских отрабатывали приемы боевой борьбы, задержания правонарушителей, в том числе вооруженных ножом или пистолетом. Разбившись на пары, воспитанники спортивных школ поочередно были то преступниками, то полицейскими, упорно отрабатывая приемы самообороны и защиты.

В завершение спортивных мероприятий сотрудники полиции пригласили ребят на службу в органы внутренних дел. Стоит отметить, что среди действующих полицейских немало выпускников спортивных школ Мурманска, и многие из ребят, побывавших на акции «Зарядка со стражем порядка», решили поддержать эту традицию и в дальнейшем связать свою жизнь с полицией.

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