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Мурманская область. Арктика01.05.18 15:10

Полицейские областного центра выявили факты повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения

В областном центре у дома по ул. Николаева сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «КИА Пиканто» под управлением 31-летней женщины. Полицейскими у автоледи были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования.

В ходе проверки полицейские установили, что данная гражданка в 2017 году уже была подвергнута административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его срок не истек.

Аналогичный случай произошел возле дома по проспекту Кольскому. Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску был остановлен автомобиль «Мерседес» под управлением 32-летнего мурманчанина. У водителя автомобиля имелись признаки наркотического опьянения. Экспертиза его подтвердила.

В ходе проверки полицейские установили, что неработающий, ранее судимый за кражу и мошенничество мужчина в апреле 2016 года уже был административно наказан. Срок наказания на данный момент не истек.

По фактам возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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