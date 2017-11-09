Полицейские Оленегорска задержали двух браконьеров с незаконным уловом

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники МО МВД России «Оленегорский» совместно с инспекторами рыбоохраны выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Двое жителей Оленегорска с помощью лодки установили в местах и на миграционном пути к местам нереста рыбы на озере Имандра ставную сеть. Злоумышленники до момента задержания с помощью сетей выловили трёх сигов, 40 экземпляров корюшки и трех окуней. Ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил около 2 тысяч рублей.

По факту в отношении ранее не судимых жителей Оленегорска дознавателем МО МВД России «Оленегосркий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудия лова изъяты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» на территории Заполярья продолжается.