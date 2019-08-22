Полицейские пресекли оборот 250 литров спиртосодержащей продукции без документов и лицензии

В полицию поступила информация о нарушении законодательства Российской Федерации в сфере оборота алкогольной продукции в одной из торговых точек Октябрьского округа областного центра.

Сотрудники ООПАЗ УМВД России по Мурманской области в ходе проверки данного объекта установили и пресекли деятельность по незаконному обороту алкогольной продукции. Из помещения торговой точки полицейские изъяли свыше 250 литров спиртосодержащей жидкости. Данная продукция находилась в обороте при отсутствии документов, подтверждающих качество и безопасность, а также при отсутствии лицензии на реализацию крепкого алкоголя.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота) и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

Санкции указанных статей предусматривают наказание для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 3 миллионов рублей с конфискацией изъятой продукции.