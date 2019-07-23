Полицейские пресекли продажу спиртосодержащей жидкости, находящейся в незаконном обороте

В полицию поступила информация о незаконной реализации спиртосодержащей жидкости в одной из торговых точек областного центра на улице Свердлова. В ходе проверки торгового павильона продавец пояснила полицейским, что сомнительной алкогольной продукции в павильоне нет. Однако в ходе осмотра выяснилось, что небольшое помещение буквально заполнено пластиковыми тарами с прозрачной жидкостью, тщательно прикрытых другими товарами. Документов, подтверждающих легальное происхождение продукции, сотрудникам полиции представлено не было.

Из торговой точки изъято более 400 единиц спиртосодержащей продукции общим объемом более 80 литров. Экспертом установлено, что данная жидкость является спиртосодержащей.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом...). Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции, на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.