Полицейские пресекли в Мурманске оборот спиртосодержащей продукции без документов и лицензии

В полицию поступила информация о нарушении законодательства Российской Федерации в сфере оборота алкогольной продукции в одной из торговых точек Ленинского округа областного центра.

В ходе проверки информации сотрудниками отдела организации применения административного законодательства было установлено, что в магазине по улице Карла Либкнехта осуществляется реализация алкоголя без лицензии. Боле того, при осмотре помещений торговой точки была обнаружена спиртосодержащая продукция без документов, подтверждающих качество и безопасность.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 2 и 3 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота) и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). Санкции статей предусматривают административную ответственность в виде штрафа в размере от 500 тысяч рублей.

Из незаконного оборота изъято около 20 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.