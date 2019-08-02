Полицейские прогнали медведя, который пришёл «в гости» к северомрцам в городской парк

В городской парк Североморска Мурманской области забрёл взрослый бурый медведь. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УМВД Мурманской области, о появлении опасного хищника в городской черте сообщил местный житель.

«Около 21.30 мск четверга поступило сообщение от мужчины, который видел медведя на улице Сгибнева в районе мемориала «Подводная лодка «К-21», - рассказали в ведомстве.

На место выехали наряды полиции. Правоохранители оповестили людей, которые находились в парке о потенциальной угрозе и попросили покинуть эту территорию. Используя световые и звуковые сигналы, на полицейских машинах они смогли выдворить медведя из парка и отогнать за городскую черту.

В Мурманской области насчитывается около 1 тысячи бурых медведей.

Пик появления медведей в населенных пунктах Заполярья пришёлся на 2015-2016 годы, когда в лесах было мало дикоросов. Хищники наведывались на фермы, выходили на свалки, кладбища, к железнодорожным станциям, автобусным остановкам, пытались нападать на проезжающие автомобили и воровали домашних собак.