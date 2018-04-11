Полицейские установили группу лиц, подозреваемых в краже топлива с АЗС Мурманска

В марте 2018 года в полицию Мурманска поступали заявления от руководства автозаправочных станций, расположенных в Первомайском округе города Мурманска, о хищении топлива. Неустановленные лица подъезжали к АЗС, заправляли бак на 30-40 литров и, не расплатившись за топливо, уезжали с заправок.

В ходе просмотра видеозаписей с камер, установленных на АЗС, полицейскими было установлено, что хищения совершают трое молодых людей на автомобиле «Форд Мондео» белого цвета.

В ходе специальных мероприятий участковые уполномоченные отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску установили личности лиц, подозреваемых в совершении краж. Злоумышленников, - жителей Мурманска, в возрасте от 18 до 24 лет, - доставили в отдел полиции для разбирательства. Один из них, как установлено, уже был ранее судим за кражу.

Они признались в совершении неоднократных краж топлива с трех АЗС в Первомайском округе Мурманска. Всего злоумышленники похитили более 230 литров топлива.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.