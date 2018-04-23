Полицейские в Кандалакше задержали водителя, применив табельное оружие

21 апреля в ночное время сотрудники ДПС города Кандалакши, находясь на маршруте патрулирования, в районе дома 41 по улице Кандалакшское шоссе заметили автомобиль ВАЗ-21063, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Водитель автомобиля не выполнил требования инспектора ДПС об остановке транспортного средства и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД потребовали при помощи системы громкой связи остановиться, однако нарушитель продолжал двигаться с превышением скорости. Полицейские начали преследование.

В районе дома 1 по улице Кировская аллея нарушитель остановился, после чего включил заднюю передачу и допустил наезд на припаркованный на обочине автомобиль DAEWOO. После совершения ДТП водитель отечественного автомобиля продолжил движение, пытаясь скрыться от преследовавших его сотрудников полиции. Преследуемый автомобиль опасно маневрировал, не давая себя обогнать. Неоднократные требования сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства водитель ВАЗ-21063 игнорировал.

В связи с тем, что автомобиль создавал аварийную ситуацию на проезжей части, полицейские применили табельное оружие, предварительно предупредив об этом водителя. Первый выстрел дорожные полицейские произвели в воздух, следующие – по колесам движущегося автомобиля, прострелив четыре колеса. Только после этого нарушитель остановился.

В машине находился житель Кандалакши, 1989 года рождения, с явными признаками алкогольного опьянения. Проведенная процедура освидетельствования подтвердила состояние опьянения. Кроме того, сотрудники ДПС установили, что мужчина судом на 52 месяца лишен права управления транспортным средством.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ч.2 ст. 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», ч. 2 ст. 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», ч. 2 ст. 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Законодательством за данные нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысячи рублей, административный арест до 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.