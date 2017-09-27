Полицейские в Коле изъяли контрафактные DVD-диски

В полицию поступила информация о торговле DVD-дисками в одном из магазинов Колы, имеющими признаки подделки и незаконного использования товарного знака. В результате проверки сотрудники ООПАЗ УМВД России по Мурманской области выявили в реализации данной торговой точки несколько дисков с признаками контрафактности.

Продавец торговой точки о происхождении данных дисков ничего пояснить не смог. Документы на данную продукцию отсутствовали. DVD-диски были изъяты полицейскими из незаконного оборота и приобщены к материалам производства об административном правонарушении. В дальнейшем по решению суда данные диски могут быть уничтожены.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Кроме того, за незаконное использование чужого товарного знака в отношении предпринимателя составлен протокол. Владельца торговой точки по решению суда может ожидать крупный денежный штраф с конфискацией незаконной продукции, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.