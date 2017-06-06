Полицейские в Мурманске по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки

В полицию Мурманска поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов в Первомайском округе областного центра неизвестный мужчина ограбил пенсионерку. Злоумышленник открыто похитил кошелёк пожилой женщины с денежными средствами в сумме 1300 рублей и скрылся с места преступления.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Сотрудники уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску опросили потерпевшую – жительницу областного центра 1939 года рождения, а также свидетелей происшествия. По записям камер видеонаблюдения оперативники установили, что грабеж совершил ранее судимый безработный мурманчанин 1976 года рождения. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции.

Спустя непродолжительное время сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Похищенный кошелек с денежными средствами был изъят у него в момент задержания.

Злоумышленник признался в совершении преступления. Ему нужны были деньги, и поэтому он, увидев кошелек, воспользовался моментом и ограбил пожилую женщину.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту дознавателем ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РВ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.