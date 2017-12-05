Полицейские в Мурманске пресекли реализацию контрафактной продукции - печенью трески в банках

В УМВД России по Мурманской области поступила информация от одного из производителей печени трески о том, что их продукция с признаками подделки продаётся на территории областного центра.

Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области по данном факту провели проверку, в ходе которой установили точку, где реализуется контрафактная продукция. На прилавках стражи правопорядка обнаружили банки с печенью трески с признаками подделки.

Вся партия контрафактной продукции была изъята. В ходе административного расследования факт незаконного использования товарного знака, а также поддельности данной продукции подтвердился.

В отношении владельцев торговой точки составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Материалы проверки направлены для рассмотрения в арбитражный суд Мурманской области для привлечения нарушителей к ответственности. По решению суда виновных может ожидать крупный штраф с конфискацией изъятой продукции, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.