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Мурманская область. Арктика30.08.17 08:10

Полицейские вместе с коллегами из правоохранительных органов выявили нарушения миграционного законодательства

В ходе профилактических мероприятий сотрудниками областного управления МВД России совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии Мурманской области проверено соблюдение миграционного законодательства на территории областного центра. В ходе мероприятий правоохранители проверили 269 объектов пребывания иностранных граждан, из них 45 объектов торговли, 134 объекта компактного пребывания иностранных граждан, около 30 строительных объектов, более 60 гостиниц и хостелов.

Проверены свыше 230 иностранных граждан, в том числе законность их пребывания на территории Российской Федерации и осуществление ими трудовой деятельности, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По итогам рейдовых мероприятий сотрудниками полиции составлено 38 административных протоколов в отношении иностранных граждан за выявленные нарушения миграционного законодательства, в том числе 2 протокола по ст. 18.20 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента», 11 протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации» и 25 протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Стоит отметить, что проверки соблюдения требований миграционного законодательства в Заполярье проводятся на постоянной основе.

 

 

 

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