Полицейские задержали вора-рецидивиста, совершившего в областном центре серию краж

В отдел полиции Мурманска обратился мурманчанин, который сообщил, что из принадлежащей ему квартиры пропало имущество, в том числе бытовая техника, на общую сумму 45 тысяч рублей. По факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Первомайского отдела полиции установили, что к хищению техники может быть причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления безработный житель областного центра. Мужчина не имеет определенного места жительства, в связи с чем задержать его по горячим следам не удалось, но позднее, во время специальных мероприятий, оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

При проверке полицейские выяснили, что мурманчанин причастен к совершению краж на территории других административных округов областного центра. Так, в начале сентября неизвестный похитил из незапертого автомобиля «ВАЗ-2104», припаркованного по улице Домостроительная, табачную продукцию на общую сумму более 40 тысяч рублей.

В Ленинском округе областного центра в середине сентября неизвестное лицо похитило из незапертого грузового отсека автомобиля «ГАЗ Соболь» колбасную продукцию на общую сумму 3255 рублей.

В конце сентября в помещении одного из офисов на улице Павлова неизвестным лицом у сотрудника организации путем свободного доступа был похищен мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных лиц. В настоящее время подозреваемым в совершении данных деяний признан задержанный 43-летний мужчина без определенного места жительства. Все похищенное до момента задержания он успел продать.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений. На период следствия злоумышленник помещен под стражу.