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Мурманская область. Арктика20.10.17 11:35

Полицейские задержали жителя Оленегорска, разъезжавшего по городу в пьяном виде на угнанном «БМВ»

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль «БМВ», за рулем которого находился гражданин, имеющий очевидные внешние признаки алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови мужчины подтвердила процедура освидетельствования.

При проверке документов и установления личности водителя выяснилось, что житель Оленегорска ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. В соответствии со ст.264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» мужчина лишен права управления транспортом на три года.

Кроме того, полицейские установили, что автомобиль, на котором передвигался мужчина, ему не принадлежит. Злоумышленник признался, что это машина нового супруга его бывшей жены и была им угнана с места стоянки у дома по ул. Строительная. Он зашел в гости к паре. Когда хозяева отвлеклись, забрал висевшие в коридоре ключи от «БМВ» и покинул квартиру. Автомобилем завладел без цели хищения, для совершения поездки.

По факту в отношении жителя Оленегорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление,  лишение свободы на срок до 5 лет.

По факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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