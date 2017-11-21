Полицейские Заполярья и общественное объединение «Юнармия» договорились о сотрудничестве

УМВД России по Мурманской области и Мурманское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» заключили Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности сроком на три года.

Предметом Соглашения стало взаимодействие сторон в области военно-патриотического воспитания молодежи. Документ определяет отношения, направленные на проведение общих мероприятий по подготовке всесторонне развитых и патриотически настроенных граждан, ориентированных на государственную службу, службу на военном поприще и в органах внутренних дел.

Кроме того, в планах совместная работа с ветеранскими организациями, заключение шефских связей, изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, формирование положительной мотивации у молодых людей к службе в органах внутренних дел России, активное приобщение молодежи к занятиям спортом и техническому творчеству.

Стороны договорились, например, что юнармейцы будут участвовать в торжественных, профориентационных и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых УМВД России по Мурманской области. Полицейские в свою очередь станут направлять представителей службы для проведения тематических занятий и встреч, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.