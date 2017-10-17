Полицейские Заполярья продолжают борьбу с нарушениями в сфере торговли алкогольной продукцией

Сотрудникам отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что в одной из торговых точках Октябрьского округа города Мурманска осуществляется реализация алкогольной продукции с нарушением законодательства.

В ходе проверки информация подтвердилась. Полицейские установили, что в торговой точке, зарегистрированной как объект общественного питания, продавец во время реализации алкогольной продукции не вскрывала упаковку, что является нарушением законодательства России в сфере оборота алкогольной продукции.

В отношении предпринимателя составлен административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. По решению суда владельцев закусочной может ожидать крупный штраф и конфискация алкогольной продукции.

Стоит отметить, что сотрудниками УМВД России по Мурманской области в текущем году выявлено 184 правонарушения в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, из оборота изъято около 2 тысяч литров на сумму около 1 миллиона рублей. Это стало возможным в том числе благодаря неравнодушным гражданам, которые сообщают в полицию о незаконной торговле спиртосодержащей продукцией.