Полицейским Мурманской области добавили работы

Заполярные полицейские отныне обязаны составлять протоколы ещё по ряду статей, касающихся нарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность.

Ранее составление протоколов по ряду норм регионального Закона об административных правонарушениях относилось к компетенции органов местного самоуправления, что в силу загруженности специалистов местных администраций, значительно осложняло правоприменительную практику.

Речь идёт о составлении протоколов за нахождение в общественных местах в ночное время ребёнка до 14 лет без сопровождения уполномоченных взрослых лиц, нарушение прав граждан на защиту от причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных и нарушение тишины и покоя в жилых помещениях.

Передача полиции части полномочий по составлению протоколов произошла в соответствии с соглашением, подписанным между региональным правительством и МВД России. Точку в этом вопросе поставило gравительство РФ, утвердившее указанный договор.

Мурманская областная дума неоднократно поднимала вопрос о необходимости заключения такого соглашения, тема обсуждалась на всех совещаниях с участием руководства УМВД и на заседаниях парламента в ходе ежегодного доклада главы ведомства. Соответствующее обращение от имени думы было направлено в федеральный центр.