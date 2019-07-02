Полицейскими из незаконного оборота изъяты поддельные денежные купюры

В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от работников кассового центра о том, что ими обнаружены три купюры, одна - достоинством пять тысяч рублей и две купюры 100 долларов США, вызвавшие сомнение в своей подлинности.

Изъятые купюры были направлена на исследование. Установлено, что 100-доллоровые купюры, образца 1996 года, изготовлены не Бюро гравирования и печати Министерства и финансов США. Пятитысячная купюра, образца 1997 года, изготовлена не предприятием ФГУП «Гознак» и выполнена способом цветной струйной печати.

В настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.