Полицейскими изъято более 75 литров палёного алкоголя в одном из ночных клубов Мурманска

В рамках взаимодействия с Управлением по лицензированию Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области полицейскими была получена информация о реализации в одном из ночных клубов областного центра алкогольной продукции без лицензии. Полицейские проверили данное заведение совместно с бойцами ОМОНа Росгвардии.

Стражами правопорядка было установлено, что в ночном клубе осуществлялась реализация спиртного без соответствующей лицензии, документы на продаваемый алкоголь также отсутствовали. Администратор клуба пояснил, что документы ещё не оформлены, несмотря на это, продажа в баре алкогольной продукции осуществлялась в полном объёме.

В ходе проверки полицейскими из незаконного оборота было изъято более 75 литров алкоголя. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.17 «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» и по части 2 статьи 14.16 КоАП «Оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом».

Полиция напоминает, что в связи с последними изменениями в законодательстве, штрафы по указанным статьям в совокупности составляют более 3 миллионов рублей на юридическое лицо, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.