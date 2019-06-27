Полицейскими раскрыта серия ограблений, совершенных в отношении мурманчанок

В дежурную часть отдела полиции за помощью обратилась заявительница, 1981 года рождения, которая сообщила, что около одного из домов по улице Полярные Зори к ней подошёл мужчина, который, угрожая применением насилия похитил у нее золотые украшения, стоимость которых свыше 12 тысяч рублей.

Вскоре, сотрудниками уголовного розыска было установлено, что злоумышленник следовал за потерпевшей от развлекательного заведения, в котором она отдыхала, до места жительства, где и совершил нападение, заставив отдать ювелирные изделия. Прибывшим стражам порядка женщина смогла описать приметы подозреваемого. На его розыск были ориентированы все наружные наряды полиции.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску установили, что к ограблению может быть причастен неработающий, многократно судимый за совершение аналогичных преступлений и недавно освободившийся из мест лишения свободы, житель Мурманской области 1969 года рождения. При изучении его личности выяснилось, что ранее мужчина квалифицировался на совершении грабежей исключительно в отношении представительниц женского пола.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в период мероприятий по розыску подозреваемого, в полицию обратилась 84-летняя женщина, которая также сообщила, что возвращаясь с покупками из магазина, около одного из домов по улице Полярные Зори, неожиданно к ней подошёл неизвестный мужчина, который вырвал из рук дамскую сумочку, с находящимися в ней денежными средствами в размере 5 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

Так у сотрудников появилось основание полагать, что разыскиваемый мужчина может быть причастен к ограблению пенсионерки.

В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в совершении двух преступлений, однако установлено, что похищенные украшения он уже успел продать, а часть денежных средств, принадлежавших пенсионерке, потратил на личные нужды.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.