Полицейскими в Мурмашах задержана с наркотиками 31-летняя жительница поселка

Наркополицейским стало известно о причастности ранее не судимой жительницы поселка Мурмаши к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе специальных мероприятий оперативниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кольскому району 31-летняя жительница поселка Мурмаши была задержана с поличным у одного из домов, расположенного по улице Советской. У задержанной полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом, которое было направлено на экспертизу.

Проведенное специалистами ЭКЦ УМВД России по Мурманской области исследование подтвердило, что в изъятом свертке находится наркотичесмкое вещество - n-метилэфедрон, общей массой свыше полграмма.

По факту в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ.