Полицейскими задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений сожительнице

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 44-летней жительницы посёлка Мурмаши с ножевым ранением в спину. Телесные повреждения, полученные пострадавшей, расцениваются медиками, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские опросили потерпевшую, которая пояснила, что находясь в своей квартире, они с сожителем распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял со стола кухонный нож и нанес им удар женщине в спину.

Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска по месту жительства и доставлен в отдел полиции. Ранее уже судимый за аналогичное преступление и кражу 32-летний злоумышленник признался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.