Полицейский – любитель рыбы и икры - уволен из органов внутренних

В начале октября в ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники отдела полиции по г.Кировску МО МВД России «Апатитский» совместно с инспекторами рыбоохраны задержали двух жителей Апатитов, осуществлявших незаконную добычу водных биологических ресурсов на озере Умбозеро. Промысел северяне осуществляли в местах нереста и на миграционных путях к ним ценных видов рыб в запрещенные для лова сроки.

С помощью пяти ставных сетей и самоходной лодки мужчины добыли 46 экземпляров рыбы сиг, из которых извлекли икру весом около 2 кг, 6 экземпляров рыбы хариус и 4 экземпляра рыбы налим. Ущерб, причиненный водным ресурсам России, составил более 21,5 тысячи рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что один из задержанных – мужчина 1981 года рождения – является действующим сотрудником полиции и проходит службу в отдельной роте ППС г.Апатиты. Полицейские в установленном порядке доложили о задержании коллеги руководству областного управления МВД России.

Начальником УМВД России по Мурманской области Игорем Баталовым в отношении лейтенанта полиции, осуществившего незаконную добычу водных биологических ресурсов, была назначена служебная проверка, которую проводили сотрудники собственной безопасности. По результатам проверки мужчина уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Материалы проверки по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов сотрудники отдела полиции по г.Кировску по указанию прокурора направили в следственный отдел СУ СК России по Мурманской области для принятия процессуального решения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время в отношении двух жителей Апатитов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору).