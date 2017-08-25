Полиция Апатитов устанавливает личность неопознанного трупа женщины без головы

Уголовный розыск Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» устанавливает личность неопознанного трупа женщины, обнаруженной 6 августа 2017 года в акватории Экостровской Имандры, около мыса Поворотный наволок Апатитского района. Труп не имеет верхних конечностей, а также головы.

Приметы: предполагаемый рост около 170 см, давность смерти более 1 года, возраст от 20 до 50 лет.

Одежда: спортивные штаны темно синего цвета с белыми и бордовыми полосами, носки серо-черного цвета, трусы семейные мужские с рисунком женской кисти с накрашенными пальцами, сверху кисти имеется надпись «Я тебя люблю».

Просьба всех, кто располагает информацией о пропавших без вести женщинах около года назад в Апатитско-Кировском районе, сообщить в полицию Мурманской области по телефонам: 8 (815-55) 6-16-20 (дежурная часть МО МВД России «Апатитский»), 45-230 (отдел уголовного розыска) или 02, либо в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам: 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30.