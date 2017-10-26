Полиция Кандалакши разыскивает пропавшего без вести
Отделом уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» разыскивается пропавший без вести Чалков Виктор Филиппович, 25.12.1954 года рождения, уроженец поселка Лесозаводский Мурманской области. Он 29 июня 2013 года вышел из дома в городе Кандалакша и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. В июле 2013 года объявлен в федеральный розыск.
Приметы: на вид 60 лет, среднего телосложения, 165 см, волосы темные с сединой, коротко стриженые.
Был одет: в женскую матерчатую куртку темного цвета до пояса, брюки серого цвета, кеды темно-синего цвета.
Последний раз видели рыбаки 8 июля 2013 года в районе мыса Нищенский, в 8 км от поселка Лесозаводский.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении Чалкова Виктора Филипповича, просьба сообщить в полицию Кандалакши по телефонам 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский», круглосуточно), 8 (815-33) 5-21-85 или 8-999-091-62-09 (отдел уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский»). Конфиденциальность гарантируется.