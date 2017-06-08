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Мурманская область. Арктика08.06.17 14:10

Полиция Мурманска предупреждает горожан о злоумышленниках, представляющихся сотрудниками газовой службы

7 июня в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратилась жительница Ленинского округа Мурманска 1948 года рождения. Пенсионерка рассказала, что её обокрали двое мужчин. Представившись сотрудниками газовой службы, они под надуманным предлогом проверки газового оборудования зашли в её квартиру. Пока один мужчина отвлекал внимание пожилой женщины, второй тайно похитил принадлежавшие ей 11 тысяч рублей. Пропажу денег мурманчанка обнаружила после ухода злоумышленников.

Второй похожий случай произошёл вечером 7 июня в Первомайском округе – жительница Мурманска 1939 года рождения запустила в квартиру двух мужчин, которые также представились представителями газовой службы. Из квартиры были похищены 5 тысяч рублей аналогичным способом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Имеются основания подозревать, что обе кражи совершили одни и те же лица.

 

 

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