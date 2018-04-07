Полиция Мурманска проводит конкурс «Узнай кофемана»

Полиция Мурманска разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении кражи из продуктового магазина, расположенного по улице Подгорная. 22 февраля этого года он тайно, путем свободного доступа похитил 4 упаковки кофе «Нескафе» на общую сумму 2188 рублей.

Приметы: 35-40 лет, рост 175- 180 см , славянской внешности. Был одет: тёмная куртка, серая шапка, тёмные спортивные брюки с белыми полосами, тёмные ботинки.

Просьба всех, кто что-либо знает об обстоятельствах совершения данного преступления или знает лицо, причастное к краже, сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-60-10 (Дежурная часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску), 8 (8152) 40-60-08 (Отдел УУП отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску), 02. Анонимность гарантируется.