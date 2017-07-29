Полиция Мурманска проводит профилактические мероприятия в рамках подготовки к муниципальным выборам

10 сентября на территории Октябрьского и Ленинского округа города Мурманска пройдут дополнительные выборы депутатов Совета депутатов г. Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам № 3 и 5.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов внимание личного состава оперативных служб сконцентрировано на получение информации о возможном совершении правонарушений и преступлений. Проводится работа с лицами, состоящими на профилактическом учете. Отрабатываются владельцы гражданского гладкоствольного, нарезного и травматического оружия, проживающие вблизи избирательных участков.

Сотрудниками подразделений городского управления МВД России запланировано проведение комплексных пожарно-технических обследований объектов, на которых будут проводиться выборы, мест работы избирательных комиссий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по предварительным данным, в день проведения выборов 10 сентября для охраны общественного порядка и безопасности на объектах проведения выборов планируется задействовать 60 сотрудников полиции и более 16 сотрудников ЧОП, а также членов добровольных народных дружин.