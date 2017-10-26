Полиция Мурманска разыскивает очевидцев стрельбы в троллейбусе

30 сентября 2017 года около 22.30 в салоне троллейбуса маршрута № 4, двигающегося в районе остановки общественного транспорта «Семеновское озеро» (в северном направлении), один из пассажиров открыл стрельбу из сигнального пистолета. Прибывший на место происшествия наряд Росгвардии задержал мужчину и доставил его в отдел полиции.

По факту проводится процессуальная проверка. Для принятия решения о возбуждении административного или уголовного дела необходимо установить и опросить очевидцев происшествия.

Полиция просит откликнуться очевидцев данного происшествия, являвшихся пассажирами троллейбуса. Контактные телефоны: 8 (8152) 40-61-10, 40-61-26, 40-61-27, 8911-334-7007, 02. Конфиденциальность гарантируется.