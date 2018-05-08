Полиция Мурманска разыскивает свидетелей порчи баннера ко Дню Победы

Отделом полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 214 по факту повреждения баннера, посвященного Дню Победы, устанавливаются возможные очевидцы или свидетели происшествия.

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