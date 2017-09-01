Полиция Мурманска устанавливает личность подозреваемой в краже кошелька из помещения банка

29 августа с 10.00 до 10.40 в помещении операционного зала отделения банка по ул.Ленинградской путем свободного доступа похищен оставленный без присмотра кошелёк с денежными средствами в размере 47800 рублей и банковскими картами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по подозрению в совершении указанного преступления разыскивается женщина, на вид 50-60 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы короткие тёмные. Одета: куртка матерчатая синего цвета до середины бедра, с капюшоном и двумя крупными пуговицами белого цвета на груди, брюки серого цвета, черные ботинки. При себе имела сумку женскую чёрного цвета.

Просьба всех, кто знает разыскиваемую, сообщить об этом в отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 8-952-290-79-02 (отдел уголовного розыска) или 02. Анонимность гарантируется.