Полиция Мурманска устанавливает личность подозреваемой в краже кошелька у посетительницы магазина

8 ноября 2017 года в помещении магазина, расположенного в посёлке Росляково по улице Заводская, был похищен кошелёк, с находящимися в нём денежными средствами в сумме 8 тысяч рублей. По этому факту с заявлением в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску обратилась 76-летняя жительница посёлка.

Опросив пожилую женщину, полицейские выяснили, что она, находясь в помещении торгового зала магазина, складывала покупки в пакет, а свой кошелёк положила на прилавок. По забывчивости пенсионерка покинула магазин, забыв его в помещении торговой точки. Вернувшись туда через непродолжительное время, потерпевшая утерянное имущество не обнаружила.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, опросили персонал магазина, который отрицал находку кошелька. Оперативники также отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении торгового зала, и камеры наружного видеонаблюдения. Они заметили, как одна из посетительниц, воспользовавшись тем, что чужая вещь оставлена без должного присмотра, похитила её. Причём, когда пенсионерка вернулась, разыскивая пропажу, злоумышленница ещё была в магазине и даже сделала вид, что пытается помочь потерпевшей, поинтересовавшись, в чём дело.

По горячим следам задержать злоумышленницу не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается женщина, на вид 45-60 лет, рост 150-160 см, плотного телосложения. Носит очки. Одета: куртка тёмная ниже колен, с капюшоном, светлая шапка, темные брюки, сапоги с меховой опушкой. При себе имела рюкзак чёрного цвета.

Просьба ко всем, кто может предоставить сведения о подозреваемой, сообщить об этом в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-61-10 (дежурная часть), 40-61-37, 8-900-935-72-57 (отдел уголовного розыска) или 02. Анонимность гарантируется.