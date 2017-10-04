Полиция Мурманска устанавливает личность трупа мужчины, найденного в лесополосе около улицы Журбы

Отделом уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по г.Мурманску устанавливается личность неопознанного трупа мужчины. Тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено 2 октября 2017 года около 22.32 в Мурманске в лесополосе у дома № 4а по ул. Журбы.

Предположительно смерть наступила летом 2016 года, на теле отсутствует кожный покров, останки скелетированы.

По приметам возраст умершего 34-45 лет, рост 160-170 см, волосы отсутствуют. Одет: тёмная футболка, тельняшка, тёмные брюки, чёрные ботинки.

Процессуальную проверку по факту обнаружения неопознанного трупа мужчины проводит СУ СК России по Мурманской области.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области просит всех, кому что-либо известно о пропавших без вести мужчинах в прошлом году, схожих по приметам с телом неопознанного мужчины, сообщить об этом в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-76-10, 40-76-13 (дежурная часть), 40-76-37 (группа розыска).