Полиция Мурманска устанавливает личности подозреваемых в краже из автомобиля

14 мая 2017 года в период времени с 18.00 до 8.50 15 мая двое молодых людей были замечены возле автомобиля, припаркованного у дома № 1 по улице Генерала Журбы. Молодые люди тайно, путем свободного доступа похитили из автомобиля «Toyota Hilux» имущество (видеокамера заднего хода - парктроник) на сумму 46 тысяч 11 рублей.

По подозрению в совершении данного преступления разыскиваются: молодой человек, на вид 20-27 лет, 170-185 см, был одет: серая куртка с вставками черного цвета, голубые джинсы, черные ботинки; славянской внешности, худощавого телосложения; молодой человек, на вид 20-27 лет, 170-185 см, был одет: черная куртка, синие джинсы, черные ботинки; славянской внешности, худощавого телосложения.

По данному факту следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области просит всех, кто что-либо знает об обстоятельствах совершения данного преступления или знает лицо, причастное к краже, сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-76-09, 8902-139-26-25 (уголовный розыск), 02. Анонимность гарантируется.