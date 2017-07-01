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Мурманская область. Арктика01.07.17 15:35

Полиция Мурманска устанавливает личности подозреваемых в ограблении магазина по улице Горького

15 июня в Мурманске примерно в период времени с 4.18 до 4.21 трое мужчин, зайдя в помещении магазина «Продукты» по ул. Горького, открыто похитили из кассы 150 рублей. Продавец сообщила в полицию об ограблении после ухода грабителей, однако задержать подозреваемых по горячим следам не удалось.

По подозрению совершения данного преступления разыскиваются: молодой человек, на вид 20-25 лет, 170-175 см, был одет: синяя куртка, светлые джинсы заправленные в чёрные ботинки (берцы), лицо было закрыто тёмным шарфом, хлопчатобумажные перчатки; молодой человек на вид 20-25 лет, 170-175 см, был одет: камуфляжная куртка окрас (белый снег), спортивные штаны, тёмные кроссовки, на лице одета маска; молодой человек на вид 20-25 лет, 170-175 см, был одет: кожаная куртка тёмного цвета, серые кроссовки, хлопчатобумажные перчатки.

По данному факту следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области просит всех, кто что-либо знает об обстоятельствах совершения данного преступления или знает лиц, причастных к ограблению, сообщить об этом в полицию по тел.: 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть отдела полиции № 3), 8921-030-57-57 (уголовный розыск), 02. Анонимность гарантируется.

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