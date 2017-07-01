Полиция Мурманска устанавливает личности подозреваемых в ограблении магазина по улице Горького
15 июня в Мурманске примерно в период времени с 4.18 до 4.21 трое мужчин, зайдя в помещении магазина «Продукты» по ул. Горького, открыто похитили из кассы 150 рублей. Продавец сообщила в полицию об ограблении после ухода грабителей, однако задержать подозреваемых по горячим следам не удалось.
По подозрению совершения данного преступления разыскиваются: молодой человек, на вид 20-25 лет, 170-
По данному факту следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж».
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области просит всех, кто что-либо знает об обстоятельствах совершения данного преступления или знает лиц, причастных к ограблению, сообщить об этом в полицию по тел.: 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть отдела полиции № 3), 8921-030-57-57 (уголовный розыск), 02. Анонимность гарантируется.