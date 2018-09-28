Полиция отпустила замминистра Мурманской области без предъявления обвинения

Полиция вчера отпустила заместителя министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрея Сахарова без предъявления обвинения, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Комментарием пресс-службы УМВД России по Мурманской области агентство не располагает.

Ранее, как мы уже сообщали, на этой неделе было возбуждено уголовное дело в отношении замминистра. В полиции имя и должность подозреваемого не раскрывали, но подтвердили факт расследования «в отношении одного из должностных лиц администрации региона» по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Отмечалось, что расследование связано с деятельностью чиновника на предыдущем месте работы – в администрации Североморска, где он курировал вопросы ЖКХ.