Полиция продолжает пресекать нарушения правил розничной продажи спиртосодержащих напитков

В полицию Мурманска поступила информация от жителей областного центра о том, что в одном из магазинов Абрам-Мыса Первомайского округа осуществляется продажа алкоголя. Полицейские провели проверку по данному факту. Сотрудниками отдела организации применения административной практики УМВД России по Мурманской области установлено, что продавец осуществил реализацию спиртосодержащей продукции в неустановленное законом время после 21.00.

Несмотря на позиционирование данного заведения как закусочной, столы и стулья для посетителей находились в разобранном виде. Также продавец при осуществлении реализации алкогольной продукции, был обязан вскрыть потребительскую упаковку.

По данному факту полицейскими был составлен протокол по ст. 14.16 ч.3 РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В Октябрьском округе Мурманска участковым уполномоченным полиции в ходе очередной проверки был зафиксирован факт продажи алкогольной продукции – бутылки пива – 17-летней девушке. По факту в отношении продавца возбуждено дело об административном производстве по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на физических лиц от 30 до 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.