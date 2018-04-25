Полиция разыскивает 30-летнего жителя Кандалакши

Полиция разыскивает Стоянова Дениса Сергеевича, 2 января 1987 года рождения. Мужчина 13 апреля текущего года сообщил родственникам, что выехал из Санкт-Петербурга в Кандалакшу. С 14 апреля 2018 года на связь он больше не выходил, до настоящего времени местонахождение пропавшего родственникам неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 161 см, волосы очень короткие.

Был одет: куртка коричневая камуфляжной расцветки, брюки зимние темно-серого цвета со вставками светло-серого цвета, водолазка светло-серая, черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Стоянова Д.С. или видел его, просят сообщить по телефонам: 8(81533) 5-2185, 8(81533) 5-2110 или 02.