Мурманская область. Арктика25.04.18 09:27
Полиция разыскивает 30-летнего жителя Кандалакши
Полиция разыскивает Стоянова Дениса Сергеевича, 2 января 1987 года рождения. Мужчина 13 апреля текущего года сообщил родственникам, что выехал из Санкт-Петербурга в Кандалакшу. С 14 апреля 2018 года на связь он больше не выходил, до настоящего времени местонахождение пропавшего родственникам неизвестно.
Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 161 см, волосы очень короткие.
Был одет: куртка коричневая камуфляжной расцветки, брюки зимние темно-серого цвета со вставками светло-серого цвета, водолазка светло-серая, черные кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Стоянова Д.С. или видел его, просят сообщить по телефонам: 8(81533) 5-2185, 8(81533) 5-2110 или 02.
Комментарии
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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