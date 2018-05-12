Полиция разыскивает очевидцев ДТП с пострадавшим в Росляково

10 мая 2018 года в 17.30 в районе 7,5 км Североморского шоссе (Росляково) неустановленный водитель автомобиля при движении со стороны Мурманска в сторону Североморска допустил наезд на пешехода, мужчину 1989 года рождения, который двигался в попутном направлении по правой обочине. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. Водитель с места дорожного происшествия скрылся. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Просьба очевидцев ДТП обратиться в ОБ ДПС ГИБДД по тел.: 127 (дежурная часть), 40-79-74 или 40-79-70.

Напоминаем водителям об обязанностях, возникающих в связи с ДТП, и ответственности по ч.2ст.12.27 КоАП РФ (заоставление места дорожно-транспортного происшествия), санкция которой предусматривает лишение права управления транспортом на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.