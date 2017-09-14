Полиция Североморска просит североморцев о помощи в поиске матери-убийцы

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 13 сентября в утреннее время в районе дома 29 по ул. Пионерская в ЗАТО г.Североморск обнаружен труп новорожденного ребёнка со следами гнилостных изменений.

По факту убийства матерью новорожденного ребёнка следователем Следственного отдела по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления следственного комитета РФ по Мурманские области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются за помощью в раскрытии тяжкого и резонансного преступления.

Если у вас есть информация о женщинах, о беременности которых вам было известно из каких-то источников, либо она была очевидна по внешним признакам, однако на настоящий момент беременность прекратилась, но реб`нка у женщины нет, а также о случаях родов на дому, убедительно просим сообщить ее сотрудникам полиции.

Уважаемые североморцы, любые сведения, которые связаны с данным преступлением, очень важны и полезны для установления виновного лица.

Если вы можете сообщить какую-либо информацию, которая может способствовать раскрытию преступления, обращайтесь в отдел полиции по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, дом 24, либо по телефонам в г. Североморске: 8(815-37) 5-15-90, 4-80-42, 4-74-71, 8-999-091-63-88 или 02.

Анонимность и конфиденциальность полностью гарантирована.

Руководством органов внутренних дел будет решен вопрос о поощрении граждан, оказавших содействие в раскрытии преступления.