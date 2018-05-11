Полиция устанавливает очевидцев наезда на велосипедиста в районе Североморска

9 мая около 21.00 на проезжей части 3 км автоподъезда к Североморску автомобль «ВАЗ» совершил наезд на велосипедиста. В рамках процессуальной проверки устанавливаются свидетели происшествия. Просьба очевидцев ДТП обратиться в СО по ДТП СУ УМВД России по Мурманской области по тел. 40-79-06, 45-09-28.