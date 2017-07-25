Полиция Заполярного будет искать креативных предпринимателей, которые за победу в лотерее «дарят» алкоголь

Руководством ОМВД России по Печенгскому району назначена проверка по фактам, о которых прошла информация в ряде федеральных и региональных СМИ о том, что в г.Заполярный Печенгского района Мурманской области неустановленные предприниматели организовали круглосуточную «продажу» алкоголя под видом призов в лотерее.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области отмечает, что ранее сообщений о продаже лотерейных билетов, за которые в качестве приза полагается алкоголь, в полицию г.Заполярный не поступало.