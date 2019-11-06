Полигоны арктической и мотострелковой бригад Северного флота очищены от неразорвавшихся боеприпасов

Сапёры сухопутных соединений армейского корпуса Северного флота завершили сплошную зачистку от неразорвавшихся боеприпасов территорий полигонов в Печенгском и Кандалакшском районах Мурманской области.

Разминирование продолжалось поэтапно в течение нескольких недель. Общая площадь территории полигонов, обследованной военными инженерами арктической и мотострелковой бригад, составила более 500 гектаров .

Военнослужащими были обнаружены и уничтожены неразорвавшиеся гранаты, мины, снаряды и другие боеприпасы, применённые в ходе боевых стрельб на полигонах. Подрывы осуществлялись небольшими партиями.

Наряду с современными боеприпасами сапёры арктической бригады в безлюдной местности в Кандалакшском районе обнаружили, а затем уничтожили несколько фугасных авиабомб времён Великой Отечественной войны калибром от 100 до 500 килограмм и 120-миллиметровые немецкие мины.

Как сообщает пресс-служба СФ, первостепенное внимание при поиске, сбору и утилизации боеприпасов уделялось соблюдению мер безопасности всеми военнослужащими.

В зачистке полигонов от взрывоопасных предметов было задействовано более 300 военнослужащих и специалистов инженерной службы, а также более 20 единиц техники. В результате их работы полигоны обеих бригад армейского корпуса Северного флота обследованы, зачищены и подготовлены к новому периоду боевой подготовки, который начнётся 1 декабря.