СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск - город счастливого детстваПервый день лета - день рождения телеканала «Арктик-ТВ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.06.17 07:10

Поликлиники Мурманской области переходят на летний режим работы

В летний период 2017 года изменится режим работы государственных областных бюджетных учреждений здравоохранения Мурманской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.

С 5 июня  по 20 августа  учреждения здравоохранения Мурманской области (подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, будут работать в следующем режиме:

- будние дни недели - с 8.00 до 20.00, субботние дни - с 9.00 до 15.00, воскресенье – выходной день;

- приём врачей терапевтов - участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей - специалистов в будние дни - с 8.00 до 19.00, суббота - с 9.00 до 15.00;

- оказание неотложной медицинской помощи на дому: будние дни недели - с 8.00 до 20.00, суббота - с 9.00 до 15.00;

- приём поквартирных вызовов в будние дни - с 8.00 до 19.00, в субботние дни - с 9.00 до 12.00;

В тот же период учреждения здравоохранения Мурманской области (подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь детскому населению, будут работать в следующем режиме:

- будние дни недели - с 8.00 до 18.00, субботние дни- с 9.00 до 15.00, воскресенье – выходной день;

- приём врачей педиатров - участковых, врачей - специалистов в будние дни - с 8.00 до 18.00, субботние дни - с 9.00 до 15.00;

-  оказание неотложной медицинской помощи на дому: будние дни недели - с 8.00 до 18.00, субботние дни - с 9.00 до 15.00;

- приём поквартирных вызовов в будние дни - с 8.00 до 15.00, в субботние дни - с 9.00 до 12.00.

 

Комментарии

№ 102.06.17 08:29 - ZviygincewЕсли я заболею, / К врачам обращаться не стану, / Обращусь я к друзьям, - / Не сочтите, что это в бреду... /, - прекрасные слова Визбора сегодня стали гимном минздрава Мурманской области и России
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 388 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 43 серия (12+)10:15«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«Дети войны». Документальный фильм (12+)12:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПодкинуть народу деньжат - предлагают экономистыПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядывать-PRO ВалютуКурс евро вырос на 12 копеек, доллара снизился на 15 копеекРубль тянется за нефтью-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 июняПлановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения