Поликлинику в Мурмашах после реконструкции планируют сдать к августу 2019 года

Глава администрации Кольского района в конце прошлой недели провёл выездное совещание в посёлке Мурмаши. Александр Лихолат обсудил с главным врачом ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Александром Корсаковым и главой администрации МО гп.Мурмаши Татьяной Баженовой предстоящее благоустройство территории Мурмашинской поликлиники.

Реконструкция старого здания пристройки Мурмашинской поликлиники началась в 2015 году. На первом этаже корпуса планируют разместить педиатрическое отделение для самых маленьких жителей поселка. Часть крыла займет кабинет зубопротезирования. Примечательно, что для маломобильных групп граждан предусмотрен отдельный вход. На втором этаже появится женская консультация. Сюда также перевезут стоматологию, которая сейчас находится в другом здании. Ремонтные работы проводятся в рамках региональной программы «Развития здравоохранения». В реконструкцию уже вложено порядка 30 миллионов рублей.

- Нам необходимо разгрузить центральный корпус поликлиники в Мурмашах, - рассказал главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Александр Корсаков, - прежде всего, перенести педиатрию в отдельное строение. Сегодня и взрослые, и дети ходят в одно здание, это не допустимо по современным СанПиНам. В новый корпус мы также перенесём стоматологию. Сейчас она находится в другом здании, но эти помещения не наши, мы их арендуем. Так получится значительная экономия средств.

В здании уже отремонтирована кровля, заменены системы канализации и вентиляции. Установлены новые теплосберегающие окна, сейчас идёт отделка внутренних помещений. Оборудован современный теплопункт, который будет подавать отопление и горячую воду в два корпуса. В следующем году строители займутся фасадом нового отделения. Сдать объект планируют к августу 2019 года.

- Поликлиникой в Мурмашах пользуются все жители посёлка, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Конечно, они будут рады открытию нового корпуса, который будет укомплектован самым современным медицинским оборудованием. Но нам необходимо ещё привести в порядок и территорию вокруг поликлиники. Нужно её огородить, убрать мусор, сделать подъезд к учреждению здравоохранения, озеленить газоны. Мы обязательно включим проект благоустройства этой территории в программу «Комфортная городская среда». В следующем году мы заложим в бюджет района средства на этот проект, муниципальное образование тоже должно участвовать в софинансировании программы.