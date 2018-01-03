Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года

2 января 2018 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Открывая заседание, председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что с 18 декабря 2017 года в Центральную избирательную комиссию РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации, от 64 субъектов выдвижения, а именно от 21 политической партии и 43 самовыдвиженцев.

«Что касается самовыдвиженцев, то 1 января был последний день, когда в соответствии с законом можно было подать уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения того или иного кандидата, – отметила Элла Памфилова. – Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за пределы сроков, установленных законом».

При этом 13 политических партий уже успешно прошли регистрацию своих уполномоченных представителей, 7 кандидатов, выдвинутых этими партиями, уже открыли специальные избирательные счета, один кандидат, Владимир Вольфович Жириновский, зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации, сообщила глава ЦИК России.

От таких цифр оторопь берёт. Такой вакханалии демократии в нашей стране мало кто ожидал. Понятно, что из 64 (!) субъектов, подавших уведомления о выдвижении, будут зарегистрированы не все. Но число претендентов на то, чтобы осчастливить 140 млн россиян, всё равно очень много. Это может говорить только о том, что наше общество находится в каком-то приграничном к политической шизофрении состоянии.

Понятно, что выборы 2018 года являются пристрелочными к вхождению во власть через шесть лет. Но не слишком ли много «стрелков» выходит сегодня на политический рубеж? Кто они, где они скрывались от народа всё это время? Ведь известных политиков можно по пальцам на двух руках пересчитать, да и у тех вероятность возглавить страну после выборов 2024 года равна 05-2%.