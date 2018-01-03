Ульяна - первый ребёнок в 2018 году в Мурманской области появился на свет в столице ЗаполярьяМинистерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует о работе дорожных служб и транспортных предприятий в период праздников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.01.18 15:55

Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года

2 января 2018 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Открывая заседание, председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что с 18 декабря 2017 года в Центральную избирательную комиссию РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации, от 64 субъектов выдвижения, а именно от 21 политической партии и 43 самовыдвиженцев.

«Что касается самовыдвиженцев, то 1 января был последний день, когда в соответствии с законом можно было подать уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения того или иного кандидата, – отметила Элла Памфилова. – Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за пределы сроков, установленных законом».

При этом 13 политических партий уже успешно прошли регистрацию своих уполномоченных представителей, 7 кандидатов, выдвинутых этими партиями, уже открыли специальные избирательные счета, один кандидат, Владимир Вольфович Жириновский, зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации, сообщила глава ЦИК России.

От таких цифр оторопь берёт. Такой вакханалии демократии в нашей стране мало кто ожидал. Понятно, что из 64 (!) субъектов, подавших уведомления о выдвижении, будут зарегистрированы не все. Но число претендентов на то, чтобы осчастливить 140 млн россиян, всё равно очень много. Это может говорить только о том, что наше общество находится в каком-то приграничном к политической шизофрении состоянии.

Понятно, что выборы 2018 года являются пристрелочными к вхождению во власть через шесть лет. Но не слишком ли много «стрелков» выходит сегодня на политический рубеж? Кто они, где они скрывались от народа всё это время? Ведь известных политиков можно по пальцам на двух руках пересчитать, да и у тех вероятность возглавить страну после выборов 2024 года равна 05-2%.

В сведениях ЦИК о кандидатах на сегодняшнее внесено ещё только 25 фамилий выдвиженцев, но и этого много для нас. Если бы у нас было столько реальных политических лидеров, то в России не было бы такой политической духоты и едроссовского единомыслия. Но мы имеем то, что имеет Центризбирком: на 3 января самый пожилой и уже зарегистрированный кандидат – Владимир Жириновский (1946 г.р.), самый молодой – Станислав Полищук (1982 г.р.). О том, что политическая шизофрения российского общества ещё находится в контролируемой форме, говорит тот факт, что из 25 человек, внесённых в список, у шести появилась метка «утративший статус выдвинутого кандидата». Возможно, что к 2024 году мы и выздоровеем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 103.01.18 20:37 - GonshikРоссия - щедрая душа на кандидатов и сумасшедших!
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПолитическая шизофрения избирательной кампании 2018 года
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 614 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Gonshik
03.01.18 20:37
Россия - щедрая душа на кандидатов и сумасшедших!
Комментарий к новости:Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года
Кузя
02.01.18 14:46
Здравствуйте! Время ставится через двоеточие!!! Куда смотрит ваш редактор?
Комментарий к новости:Домашним питомцам ветеринары помогут и в праздничные дни
казум
28.12.17 22:52
Откуда пожилые люди могут знать все премудрости договора? Они напишут так, что ничего делать не будут в ЖКХ, будут хапать только деньги: с одного кармана переложат в другой и концы с концами не найде
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)00:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)07:00«Новые приключения Алладина». Новогодний мюзикл (12+)
-PRO ДеньгиСреднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области в реальном выражении стали ниже на 0,8%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 8 копеек, доллара снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуФедеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газУчится у соседа работать на шельфе-PRO ЗаконыПрезидент «застолбил» право на перевозку нефтепродуктов и газа в акватории Северного морского пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика