Политические партии Мурманской области не отличаются финансовой дисциплинированностью

Избирательная комиссия Мурманской области завершила проверку сведений о поступлении и расходовании средств 36 зарегистрированных в Мурманской области региональных отделений политических партий за I квартал 2017 года.

По итогам проверки выявлено, что региональным отделением Политической партии «Альянс зелёных» в Мурманской области, Мурманским региональным отделением политической партии «Российский объединенный Трудовой фронт», региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Мурманской области информация об источниках и размерах имущества, а также денежных средствах, поступивших на их счета, и использовании этих средств, в Избирательную комиссию Мурманской области не представлена.

С нарушением установленного срока представили сведения о поступлении и расходовании средств Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Мурманской области и Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «Автомобильная Россия».

Представители региональных отделений партий приглашены для составления протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.64 КоАП РФ, соответствующая информация направлена в Управление Минюста России по Мурманской области и политические партии.