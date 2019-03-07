«ПолитСтартап»: молодёжь ломанулась в политику?

За прошедшие две недели подано около 2,5 тысячи заявок на участие в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап». Лидерами по количеству заявок стали Санкт-Петербург, Республики Крым и Татарстан, Волгоградская, Мурманская, Ростовская и Московская области. Об этом сообщила член президиума генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Алена Аршинова.

«В этом году проект проходит в 36 регионах страны от Калининграда до Чукотки. За прошедшие две недели с момента объявления старта набора на второй поток проекта «ПолитСтартап» уже подано около 2,5 тысячи заявок. На данный момент принять участие в проекте и пойти на выборы 2019 года в административные центры намерены 572 человека, в законодательные собрания – 544 человека. Задача партии – привлечь максимальное число молодёжи к участию в предварительном голосовании и научить их работать в рамках избирательной кампании», – сказала Аршинова.

«Очень приятно, что Мурманская область – один из лидеров в реализации «ПолитСтартапа», - отметил депутат Мурманской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Герман Иванов. – В регионе более 60 молодых людей подали заявки на участие в проекте. Мы уже проводим встречи начинающих политиков с их наставниками. В ближайших планах – ряд обучающих семинаров-лекций. В целом, конечно, мы все ещё в самом начале пути: предстоит большая работа в рамках кадрового проекта партии».

Проект «ПолитСтартап» направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. Они получат наставников из числа представителей партии власти в регионе и федеральных экспертов, пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.